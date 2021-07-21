Происшествия

В выручке псковского и плюсского магазинов нашли фальшивые деньги

Фальшивые денежные купюры снова обнаружили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20 июля в финансовом учреждении областного центра выявили пятитысячную и тысячерублевую купюры с признаками подделки. По имеющимся сведениям, поступили они из магазинов Пскова и Плюсского района.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют стражи порядка.

«Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!» - напомнили в ведомстве.