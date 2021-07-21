Происшествия

Пскович сломал незнакомцу кости лица

24-летний пскович предстанет перед судом за причинение средней тяжести вреда здоровью незнакомцу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Вечером 23 мая обвиняемый находился у подъезда, где у него произошел конфликт с незнакомым мужчиной. В ходе ссоры он дважды ударил незнакомца в лицо. Потерпевший получил перелом костей лицевого скелета с кровоподтеком и ссадиной в области век левого глаза, поверхностной раны, ссадины и кровоизлияния слизистой верхней губы, кровоизлияния слизистой нижней губы, ссадины в проекции носогубного треугольника.

Уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ направили мировому судье судебного участка № 32 города Пскова для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.