Происшествия

Вынесен приговор жителю Локнянского района, который заставлял жену копать могилу и есть землю

Бежаницкий районный суд вынес приговор в отношении жителя Локнянского района, который на протяжении нескольких лет терроризировал свою жену и малолетних детей. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото: Луки.ру

Подсудимого приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание виновный будет в колонии общего режима.

Напомним, трагедия произошла в Великих Луках в 2019 году. Из окна четвертого этажа многоквартирного дома выпал ребенок, который через сутки скончался в больнице. Через двое суток его мать нашли мертвой в одной из квартир города. Как выяснилось позже, женщина на протяжении нескольких лет подвергалась избиениям, систематическим унижениям от законного супруга. Мужчина бил ее, торкал отверткой, резал ножом, запрещал мыться и следить за собой, запрещал общаться с близкими, заставлял рыть могилу и есть землю.