Происшествия

В Псковской области осудили иностранца за незаконное пересечение государственной границы

В Псковской области осудили гражданина одной из стран бывших советских республик за незаконное пересечение государственной границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В марте текущего года в районе деревни Козлово Невельского района пограничники задержали выходца одной из стран Средней Азии, следовавшего пешком из Белоруссии в Россию с целью трудоустройства. В ходе проверки его документов выяснилось, что мужчине закрыт въезд на территорию России за нарушение миграционного законодательства, о чем он был уведомлен в установленном порядке.

Задержанный знал, что за нарушение российского законодательства ему может грозить уголовная ответственность. Несмотря на это, он осознанно пошел на совершение преступления, отметили в ведомстве.

Невельский районный суд признал иностранца виновным совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Пограничное управление напоминает, что пересечение государственной границы по-прежнему осуществляется с учетом ограничительных мер, установленных распоряжениями правительства России № 635-р от 16 марта 2020 года и № 763-р от 27 марта 2020 года.

Право пересекать российско-белорусскую государственную границу в соответствии с действующим законодательством имеют только граждане России и Белоруссии.

Граждане третьих стран имеют право пересекать государственную границу России только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения. На участке российско-белорусской государственной границы такие пункты пропуска отсутствуют.