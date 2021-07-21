Происшествия

В смерти погибшей 34-летней псковички подозревают мужа

В Пскове мужчина задержан по подозрению в убийстве пропавшей без вести бывшей супруги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области.

15 июля в правоохранительные органы поступило заявление местного жителя о безвестном исчезновении 34-летней бывшей супруги. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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По версии следствия, исчезновение потерпевшей носит криминальный характер, а к ее убийству причастен сам заявитель – 38-летний бывший супруг, который в ночь на 15 июля, находясь по месту жительства на ул.Ипподромной в Пскове, задушил потерпевшую, после чего вывез ее тело загород и закопал.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления