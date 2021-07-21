В смерти погибшей 34-летней псковички подозревают мужа

В Пскове мужчина задержан по подозрению в убийстве пропавшей без вести бывшей супруги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области.
15 июля в правоохранительные органы поступило заявление местного жителя о безвестном исчезновении 34-летней бывшей супруги. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, исчезновение потерпевшей носит криминальный характер, а к ее убийству причастен сам заявитель – 38-летний бывший супруг, который в ночь на 15 июля, находясь по месту жительства на ул.Ипподромной в Пскове, задушил потерпевшую, после чего вывез ее тело загород и закопал.
В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления