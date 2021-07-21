Происшествия

Скотный двор подожгли в новосокольнической деревне

Скотный двор горел в деревне Захарино Новосокольнического района 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 14.11. Огонь уничтожил кровлю строения размером 12 на 48 метров. Предположительная причина возгорания — поджог.

22 июля в 2.00 возле дома №26 на Октябрьском проспекте в Пскове на крытой площадке горели четыре пластиковых мусорных контейнера. В результате пожара огонь повредил заднюю правую фару и бампер припаркованного рядом автомобиля «Лада Веста» 2018 года выпуска. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А в 2.06 поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме на улице Винатовского в Великих Луках. На 9 этаже в однокомнатной квартире огонь повредил балконную дверь. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении собственника квартиры.