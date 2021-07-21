Происшествия

В Пскове задержали двух мужчин за кражи из магазинов

Сотрудники Росгвардии в Пскове задержали двух мужчины, подозреваемых в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

21 июля в 11:32 кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине на Рижском проспекте. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 39-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

В тот же день около 21:30 в магазине на Рижском проспекте сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.