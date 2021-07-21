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Дедовичский суд вынес приговор мужчине, который избивал людей кочергой

Дедовичский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в умышленном причинении средней тяжести здоровью человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

16 марта подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в одной из деревень Дедовичского района поссорился с сожительницей. Он взял металлическую кочергу и нанес ею не менее 4 ударов по руке потерпевшей. Женщина получила закрытый перелом локтевой кости.

Подсудимый признал вину в полном объеме, уголовное дело рассмотрели в особом порядке.

При этом было установлено, что 10 марта мужчину осудили к обязательным работам на срок 240 часов за причинение легкого вреда здоровью той же кочергой сыну потерпевшей.

Приговором суда мужчину признали виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев с возложением ряда обязанностей. Приговор в законную силу пока не вступил.