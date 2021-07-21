Происшествия

Пскович получил штраф за склад боеприпасов в сарае

Жителя Псковского района привлекли к ответственности за незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В сентябре 2007 года мужчина обнаружил на чердаке заброшенного сарая, расположенного в Кингисеппом районе Ленинградской области, коробки с дымным порохом, который является взрывчатым веществом метательного действия. Общая масса пороха составляла 205 грамм. Подсудимый пересыпал его в пластиковый контейнер и перенес в сарай в Псковском районе, где незаконно хранил без цели сбыта до 27 мая 2021 года, когда его обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Кроме того, в конце сентября 2020 года на приусадебном участке в деревне Торошино мужчина обнаружил в земле затвор от оружия — основную частью винтовки системы Мосина образца 1891-1930 годов. Затвор был пригоден для производства отельных выстрелов с использованием специального приема. Не имея соответствующего разрешения, мужчина присвоил затвор от оружия и перенес в сарай, где незаконно хранил без цели сбыта до 27 мая.

Подсудимый вину в указанных преступлениях признал полностью. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, штраф — 15 000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.