Происшествия

Возгорание на бывшей городской свалке Пскова тушат 20 пожарных

Для ликвидации пожара на бывшей городской свалке Пскова сотрудники МЧС привлекли 6 единиц специализированной техники и 20 пожарных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании бывшей городской свалки в деревне Опочицы Псковского района поступило спасателям в 13.42 сегодня, 22 июля.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, очаг возгорания на данный момент еще не ликвидировали, и причины пожара остаются неизвестными. Соседним населенным пунктам огонь не угрожает.