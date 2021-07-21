Происшествия

В МЧС назвали причину пожара на бывшей городской свалке под Псковом

Причиной пожара на бывшей городской свалке под Псковом стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о горении сухой травы и мусора на территории бывшей городской свалки в деревне Опочицы Псковского района поступило 22 июля в 13.42. В 17.35 пожарные локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров. Пожар потушили в 20.36.

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Для ликвидации возгорания задействовали 25 человек и 7 единиц техники.