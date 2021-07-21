Происшествия

Новоржевец попался на краже спиртного в магазине

40-летний мужчина попался на краже спиртного в магазине в Новоржеве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Германа сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.