Происшествия

Псковича будут судить за избиение сожительницы

Прокурор Пскова утвердил обвинение в отношении 59-летнего местного жителя, который избил свою сожительницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Следствие установило, что между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину кулаком по лицу, потерпевшая упала на пол. После этого пскович продолжил ее избивать, нанося удары кулаком в область живота.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что эти телесные повреждения повлекли за собой вред здоровью средней тяжести. В связи с этим псковичу предъявили обвинение по части 1 статьи 112 УК РФ. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до трех лет.