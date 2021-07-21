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Происшествия

Печерянина в краденой рубашке задержала полиция

23.07.2021 15:06|ПсковКомментариев: 0

В Печорах полиция по «горячим следам» раскрыла кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, из дома по улице Мира путем срыва замка входной двери были похищены швейная машинка, несколько телевизоров, изделия из металла и другое имущество. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 53-летний безработный, ранее судимый гражданин без определенного места жительства.

По имеющимся данным, у фигуранта была изъята рубашка из числа вещей, похищенных в доме на улице Мира. В настоящее время в рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #кража #печоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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