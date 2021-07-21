Происшествия

Печорский суд вынес приговор петербуржцу за незаконный ввоз автомобилей в Россию

Печорский районный суд признал жителя Санкт-Петербурга виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица в особо крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Судом установлено, что обвиняемый в период с 19 марта 2016 года по 9 августа 2018 года в зоне действия Псковской таможни, действуя в целях получения материальной выгоды за счет неуплаты таможенных платежей, подлежащих взиманию с физического лица при ввозе транспортного средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в нарушении требований законодательства, переместил иностранные транспортные средства под видом зарегистрированных на территории Российской Федерации, не задекларировав их в установленном порядке, для дальнейшей незаконной реализации. Тем самым он причинил имущественный вред РФ в лице Псковской таможни в сумме свыше 8 миллионов рублей.

Фигурант привлечен к уголовной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере 300 000 рублей и взысканием в пользу Российской Федерации более 8 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области.

Приговор вступил в законную силу.