Происшествия

В Псковской области задержан пьяный водитель-рецидивист

В Стругах Красных дорожной полицией установлен находившийся в нетрезвом виде водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, в ночное время 23 июля в поселке Струги Красные у дома по улице Кольцевой стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Мицубиси». Выяснилось, что иномаркой управлял 48-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.