Происшествия

В Великих Луках ищут мужчину в черном

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжают искать Андрея Фёдорова 1976 года рождения. Он ушел из дома по улице Радищева в Великих Луках и до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Пропавший был одет в черную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.