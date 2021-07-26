Происшествия

Любитель коньяка попался на краже в Великих Луках

24-летний великолучанин попался на краже спиртного в магазине в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

24 июля в Великих Луках экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Щорса сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали местного жителя, который пронес через кассовый узел две бутылки коньяка, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.