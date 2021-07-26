Происшествия

Почтовые ящики подожгли в доме на улице Звездной в Пскове

Почтовые ящики горели в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Звездной в Пскове 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в подъезде дома №18 поступило в 1.48. Огонь также повредил стену на площади 1,5 квадратных метра. Предположительная причина возгорания — поджог.

25 июля деревне Барановка Псковского района на улице Соловьиной сгорела баня из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти садовый дом.

24 июля в деревне Лющик Бежаницкого района горела солома на площади 200 квадратных метров. Предполагается, что сено подожгли.

В тот же день в деревне Аристово Опочецкого района выгорел изнутри жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки внутри жилища. Огонь также уничтожил кровлю.

А 23 июля в Пскове на набережной реки Великой в 14.42 горел автомобиль «Рено» 2008 года выпуска. Огонь повредил моторный отсек. Предположительная причина возгорания — разгерметизация топливной системы. Пожарные спасли автомобиль от дальнейшего распространения огня.