Происшествия

Бывших сотрудников «Псковпассажиравтотранса» осудили за коррупционные преступления

Псковский городской суд признал бывших сотрудников ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» виновными в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что с декабря 2014 года по декабрь 2016 года главный бухгалтер, а затем заместитель генерального директора и бухгалтер «Псковпассажиравтотранс» с использованием служебного положения путем составления подложных бухгалтерских документов похитили у организации более 2 миллионов рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

Виновные получили наказание по части 4 статьи 159 УК РФ в виде трех и двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 1 год соответственно.