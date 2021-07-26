Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
«Зенча» идем на завод
в отпуск при параде
БОПЭТ цифры и факты
Kids Mall комплекс для всей семьи
Миллион для доктора
дело превыше всего
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Жизнь в «Сказке»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сколько стоит Прыжок с моста
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Происшествия 26.07.2021 09:550 Мертвого мужчину нашли в озере в Порховском районе 26.07.2021 11:090 Бывших сотрудников «Псковпассажиравтотранса» осудили за коррупционные преступления 26.07.2021 10:200 Взрывоопасный предмет нашли на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 26.07.2021 10:090 Почтовые ящики подожгли в доме на улице Звездной в Пскове 26.07.2021 09:550 Мертвого мужчину нашли в озере в Порховском районе 26.07.2021 09:200 Любитель коньяка попался на краже в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 21.07.2021 20:317 Пропавшая в Пскове 34-летняя женщина погибла 22.07.2021 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 21.07.2021 17:035 Ушла эпоха: маршрутки больше не «на Питер» 21.07.2021 23:080 В убийстве 34-летней псковички подозревают бывшего мужа 25.07.2021 12:080 Трагически ушел из жизни председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Бывших сотрудников «Псковпассажиравтотранса» осудили за коррупционные преступления

26.07.2021 11:09|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд признал бывших сотрудников ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» виновными в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что с декабря 2014 года по декабрь 2016 года главный бухгалтер, а затем заместитель генерального директора и бухгалтер «Псковпассажиравтотранс» с использованием служебного положения путем составления подложных бухгалтерских документов похитили у организации более 2 миллионов рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

Виновные получили наказание по части 4 статьи 159 УК РФ в виде трех и двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 1 год соответственно.

Теги: #уголовное дело #прокуратура псковской области #Псковпассажиравтотранс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 414 человек
26.07.2021, 11:370 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Пскове 26.07.2021, 11:320 Два человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки 26.07.2021, 11:180 «Постскриптум»: Выборы и праздничная неделя 26.07.2021, 11:140 Галина Кузьма назначена заместителем главы администрации Печорского района
26.07.2021, 11:090 Бывших сотрудников «Псковпассажиравтотранса» осудили за коррупционные преступления 26.07.2021, 11:020 Пьяный великолучанин за рулем «Опеля» попался полиции 26.07.2021, 10:540 «Гайд-парк»: Александр Баев о новой должности Бориса Елкина и работе в округе 26.07.2021, 10:440 Псковичам рассказали, как пересечь границу с Белоруссией без ограничений
26.07.2021, 10:320 Учитель бежаницкой школы представит классный час о войне на федеральном уровне 26.07.2021, 10:270 Великолукский боксер поднялся на 11-ю строку во всемирном рейтинге 26.07.2021, 10:200 Взрывоопасный предмет нашли на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 26.07.2021, 10:090 Почтовые ящики подожгли в доме на улице Звездной в Пскове
26.07.2021, 10:020 В Псковской области на выплаты к новому учебному году подали более 46 тысяч заявлений 26.07.2021, 09:550 Мертвого мужчину нашли в озере в Порховском районе 26.07.2021, 09:483 Стал известен график крестного хода с мощами Александра Невского по Псковской области 26.07.2021, 09:400 Около 2 тысяч нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю
26.07.2021, 09:330 В России почти вдвое снизилась заболеваемость ВИЧ 26.07.2021, 09:200 Любитель коньяка попался на краже в Великих Луках 26.07.2021, 09:140 В Госдуме предложили обязать бизнес обосновывать снижение цен при госзакупках 26.07.2021, 08:550 Пскович примет участие в первенстве мира по смешанному боевому единоборству
26.07.2021, 08:390 Российские власти обсуждают создание на Курилах свободной таможенной зоны 26.07.2021, 08:210 Рядом с Осло упал метеорит 26.07.2021, 08:009 Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы 26.07.2021, 07:431 Штрафы за нарушение прав потребителей предложили увеличить в России
26.07.2021, 07:283 Более полутора тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса в выходные 26.07.2021, 07:110 Около 7 часов тушили ночной пожар в Гдовском районе 26.07.2021, 06:590 Число новых случаев COVID-19 в Псковской области снизилось почти на 4% 25.07.2021, 22:010 В Минсельхозе объяснили снижение производства подсолнечного масла
25.07.2021, 21:460 Хутор на «Линии Сталина» под Островом прошел приемку 25.07.2021, 21:220 Родители просят вернуть учебные помещения псковскому колледжу искусств 25.07.2021, 21:012 Минздрав уточнил, кому не стоит прививаться «ЭпиВакКороной» 25.07.2021, 20:530 Порховичам не дает спать шум по ночам в городском сквере
25.07.2021, 20:341 Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19 у детей 25.07.2021, 20:122 Островичка стала призером первенства России по легкой атлетике 25.07.2021, 19:525 Ввоз мигрантов на стройки планируют упростить в ближайший месяц 25.07.2021, 19:273 Депутаты Госдумы предлагают вернуть в паспорт графу «национальность»
25.07.2021, 19:032 Медики описали новый тип пациентов, умирающих от коронавируса 25.07.2021, 18:420 Мозаику-триколор в виде флага РФ предлагают собрать псковичам 25.07.2021, 18:240 В МЧС дали советы псковичам по безопасной рыбалке с лодки 25.07.2021, 18:010 Жириновский призвал коммунистов не втягивать Грудинина в политику
25.07.2021, 17:460 Псковский спортсмен готовится к участию в первенстве Европы по смешанным единоборствам 25.07.2021, 17:254 Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для мозга 25.07.2021, 17:000 Высокую пожарную опасность прогнозируют в псковском регионе 26 июля 25.07.2021, 16:337 «Ласточки» из Пскова в Петербург задерживаются из-за поломки тепловоза
25.07.2021, 16:200 Участок улицы Воровского закроют для движения автотранспорта 26 июля 25.07.2021, 16:000 Великолукский педагог: Образование сегодня не может идти отдельно от воспитания 25.07.2021, 15:390 Путин принял участие в спуске на воду супертраулера нового поколения 25.07.2021, 15:185 Отменяется вакцинация от коронавируса на стоянке «Леруа Мерлен» в Пскове
25.07.2021, 15:026 Псковский губернатор показал своих влюбленных соседей 25.07.2021, 14:350 В Великих Луках ищут мужчину в черном 25.07.2021, 14:142 Елена Полонская: Слава о русских моряках гремит далеко за рубежами нашей Родины 25.07.2021, 13:471 В Невельском районе водитель «Шкоды» врезался в фуру при попытке объехать дикое животное
25.07.2021, 13:330 Заслуженный артист России Виктор Яковлев празднует 70-летний юбилей 25.07.2021, 13:110 Мощи князя Александра Невского прибудут на Псковскую землю 28 июля 25.07.2021, 12:510 Александр Котов пожелал сотрудникам органов следствия успехов в нелегкой службе 25.07.2021, 12:300 Пропавшую в Пскове женщину помогли найти полицейские
25.07.2021, 12:080 Трагически ушел из жизни председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов 25.07.2021, 12:010 До 30 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 июля 25.07.2021, 11:440 Эксперт назвал способы законно увеличить пенсию 25.07.2021, 11:220 Николай Козловский: Многие великолучане достойно служили и служат в рядах ВМФ страны
25.07.2021, 11:023 Партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Псков 25.07.2021, 10:400 Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником 25.07.2021, 10:230 Пскович попался на краже спиртного из магазина 25.07.2021, 10:000 С Днем ВМФ поздравил офицеров, матросов и ветеранов Александр Котов
25.07.2021, 09:380 Россиянам рассказали, как получить более низкий процент по кредиту 25.07.2021, 09:190 Участниками фестиваля «Псковские жемчужины» станут юные фольклористы со всей России 25.07.2021, 09:000 День Военно-морского флота России отмечается 25 июля 25.07.2021, 08:170 Россия выиграла первое золото на Олимпиаде в Токио
25.07.2021, 01:320 Путин в воскресенье примет главный военно-морской парад России 25.07.2021, 01:088 Раскрыты способы снизить давление без лекарств 25.07.2021, 00:5113 В Псковской области за сутки заразились коронавирусом более 120 человек 25.07.2021, 00:303 Страшная авария в Лужском районе Ленобласти унесла жизни трех человек
24.07.2021, 22:350 Опубликована программа ХХ фестиваля «Псковские жемчужины» 24.07.2021, 22:050 МЧС призвало псковичей беречь лес от огня 24.07.2021, 21:340 Раскрыто число обманутых дольщиков в России 24.07.2021, 21:070 Эва Зюлковска поблагодарила псковский кинофестиваль за возможность показать польское кино 
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.