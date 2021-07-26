Происшествия

Псковичу грозит до двух лет тюрьмы за кражу в общежитии

35-летний житель города Пскова предстанет перед судом за кражу мобильного телефона из подъезда общежития. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

16 декабря пскович находился в общежитии, где на подоконнике увидел мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A21 S» с защитным стеклом и установленной сим-картой. Мужчина украл телефон и скрылся с места преступления, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 10 450 рублей.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №43 города Пскова. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.