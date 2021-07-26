Происшествия

Сельхозпредприятия обокрали в двух районах Псковской области

Полиция раскрыла кражи металлоизделий, принадлежащих сельхозорганизациям, в Псковском и Новосокольническом районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Псковском районе ночью 23 июля с территории сельхозпредприятия в деревне Тямша украли восемь зубчатых борон. Причиненный ущерб уточняется. Стражи порядка установили подозреваемого. Это 39-летний безработный ранее судимый житель Порховского района. Он дал признательные показания. По версии следствия, бороны подозреваемый вывозил на «Волге» с прицепом. Автомобиль и похищенное изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А в деревне Отрадное Новосокольнического района на ферме из скотного двора украли металлические ворота, двери и короба. Причиненный ущерб превысил 8 тысяч рублей. Полиция установила подозреваемых. Ими оказались четверо жителей города Новосокольники – трое мужчин,1982, 1992, 1993 годов рождения, а также женщина 1990 года рождения. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, похищенные металлоизделия группа злоумышленников вывозила для сдачи в пункт приема металла на автомобилях ВАЗ и «Газель». В настоящее время автотранспорт изъяли. Кроме того, обнаружили и изъяли и часть похищенного. Идет расследование.