Происшествия

Житель Новосокольников лишился денег при попытке продать дом

Житель Новосокольников лишился денег после того, как разместил на сайте объявление о продаже дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 47-летний житель Новосокольников разместил на одном из популярных интернет-сайтов объявление о продаже дома. После этого ему позвонил незнакомец и выразил желание приобрести недвижимость. При этом неизвестный предложил перечислить предоплату. Затем злоумышленник завладел 57 тысячами рублей, принадлежавшими горожанину. Стражи порядка возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Великих Луках 33-летний горожанин лишился 22 тысяч рублей в результате общения с мошенником. Неизвестный выразил желание купить у мужчины роликовые коньки через один из интернет-сайтов. В итоге продавцу пришлось обращаться за помощью в полицию. По этому факту возбудили уголовное дело.

Кроме того, список жертв интернет-мошенников пополнила пожилая великолучанка. Ей в социальных сетях пришло сообщение от имени знакомой с просьбой одолжить денег. В итоге с ее банковской карты неизвестные списали 15 тысяч рублей. В рамках возбужденного уголовного дела проводится расследование. Судя по всему, у якобы просившей денег знакомой взломали аккаунт.

В то же время псковская пенсионерка пообщалась сразу с несколькими мошенниками. Сначала они представлялись сотрудниками портала госуслуг, потом - банковскими служащими и работниками правоохранительных органов. Они убедили женщину в том, что на нее оформили кредит без ее ведома и рекомендовали ей самой без промедления оформить кредит и перевести деньги на указанные «безопасные» номера. Псковичка прислушалась к «рекомендациям» звонивших, взяла кредит и перечислила им 152 тысячи рублей. Вскоре женщина убедилась, что стала жертвой мошенников и сообщила о случившемся в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело.