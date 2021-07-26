Происшествия

Экс-таможенника в Печорах признали виновным в злоупотреблении полномочиями

Печорский районный суд признал жителя Пскова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Обвиняемый, занимая должность заместителя начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Шумилкино» Псковской таможни, без надлежащего таможенного контроля и таможенных операций способствовал неоднократному беспрепятственному перемещению на территорию России незадекларированной табачной продукции за материальное вознаграждение. Это привело к неуплате таможенных платежей на сумму свыше 128 млн рублей.

Фигуранта привлекли к уголовной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере 90 000 рублей. Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области. Приговор вступил в законную силу.