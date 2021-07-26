Происшествия

Мошенник обманул великолучанина под предлогом покупки роликовых коньков

Мошенник обманул великолучанина под предлогом покупки роликовых коньков. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

33-летний мужчина доверился мошеннику. Под предлогом покупки роликовых коньков на одном из интернет-сайтов он лишился 22 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

А 23 июля пожилой великолучанке в социальных сетях пришло сообщение от имени ее знакомой с просьбой одолжить денег. В результате великолукская пенсионерка лишилась 15 тысяч рублей. В рамках возбужденного уголовного дела идет расследование. В полиции предположили, что у знакомой потерпевшей взломали аккаунт.