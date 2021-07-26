Происшествия

Псковские пограничники изъяли более 5000 пачек контрабандного табака

Пограничники совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу РФ табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Происшествие случилось на железнодорожном пункте пропуска «Пыталово», где при осмотре грузового поезда, направлявшегося в Латвию, в четырех полувагонах с минеральными удобрениями, пограничники выявили дополнительные вложения, которые визуально заметить очень сложно.

Контрабандисты укрыли свертки вдоль бортов вагона под упаковочным тентом и заставили мешками с сыпучим грузом.

Благодаря профессионализму и умелому применению технических средств выявлено в общей сложности более 5000 пачек табачных изделий, рассказали в погрануправлении. Сумму оценки контрабандного товара установят после проведения экспертизы.

Табачную продукцию изъяли и передали сотрудникам Псковской таможни.