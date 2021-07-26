Происшествия

В Пскове вор вынес из магазина виски и закуску

29-летний мужчина попался на краже спиртного и продуктов питания в Пскове 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали мужчину, который пронес через кассовый узел две бутылки виски, зарядное устройство и продукты питания, не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 2 938 рублей.

В тот же день в Великих Луках в магазине на Октябрьском проспекте росгвардейцы задержали женщину, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства воров передали сотрудникам полиции.