Происшествия

Жительница Пушкиногорского района отдала свои сбережения мошеннику

Жительница Пушкиногорского район стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, некий «доброжелатель» ввел в заблуждение 48-летнюю жительницу Пушкиногорского района и под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита завладел ее сбережениями в размере 150 тысяч рублей.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

С учетом складывающейся ситуации полиция рекомендует жителям региона при общении с незнакомцами в Сети или по телефону соблюдать определенные правила безопасности.

Не устанавливайте на смартфоны подозрительные приложения. Специалисты кредитно-финансовых организаций никогда не предлагают установить на мобильное устройство какое-либо программное обеспечение для удаленного доступа или для антивирусной защиты, осуществлять переходы по ссылкам из СМС, осуществлять включение переадресации вызовов и перевод денежных средств на «безопасный счет», отметили в УМВД.

Никому не сообщайте сведения о реквизитах вашей банковской карты. Сотрудники банка никогда не запрашивают данные о реквизитах банковских карт, сроках их действия, паролях, кодах из СМС-сообщений, CVV-кодах, расположенных на оборотной стороне банковских карт. Если о них вас спрашивают, не сомневайтесь - вы имеете дело с нечистыми на руку лицами, которые пытаются вас обмануть, добавили стражи порядка.

Старайтесь не реагировать на попытки незнакомцев вывести вас из состояния психологического равновесия и сбить с толку. Вам звонят, примеру, из «банка» или из «правоохранительных органов» с тревожными новостями о вашем вкладе или вашей карте? Не переживайте раньше времени! Особенно если незнакомцы начинают вас торопить, принуждать или выдвигать какие-либо условия. Просто сразу прекратите общение. Положите трубку и для подстраховки перезвоните на «горячую линию» банка (телефон указан на обратной стороне карты), рекомендовали в полиции.

«И главное - положите трубку! Сбросьте звонок. Как можно быстрее закончите этот разговор. Иначе, как показывает практика, последствия могут быть для вас самыми неприятными, в том числе связанными с крупными финансовыми потерями», - резюмировали в УМВД.