Происшествия

Труп мужчины обнаружили в Дедовичах

Труп мужчины 1956 года рождения обнаружили в квартире многоэтажного дома в микрорайоне Энергетиков в поселке Дедовичи. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По заявке полиции на место выезжали сотрудники МЧС из пожарно-спасательной части №36, которые помогли открыть дверь. Для входа в квартиру использовали автоколенчатый подъемник, уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, погибший проживал в квартире один.

Когда в помещение вошли сотрудники полиции и МЧС, мужчина был уже мертв. Признаков насильственной смерти не установили. Причины смерти и подробности произошедшего уточняются, идет проверка.