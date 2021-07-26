Происшествия

Великолучанку будут судить за незаконный сбыт наркотиков

Прокурор города Великие Луки Псковской области направил в суд уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном сбыте наркотического средства, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе следствия установлено, что 23 марта текущего года жительница города, имея в наличии наркотическое средство, находясь возле гаража, расположенного на окраине города, продала лицу за 1500 рублей наркотическое средство массой 0,146 грамма.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд Псковской области для рассмотрения по существу. Санкция ч.1 ст.228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.