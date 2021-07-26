Происшествия

К 80 часам работ приговорили великолучанку, ударившую собутыльницу

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы. Мировым судьей судебного участка №39 осуждена молодая девушка, совершившая преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в январе 2021 года в вечернее время между двумя молодыми девушками в ходе совместного распития спиртного, произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате одна из девушек ударила вторую стеклянной бутылкой по голове, причинив тем самым потерпевшей телесные повреждения, повлекшие причинение легкого вреда здоровью.

Приговором мирового судьи судебного участка №39 девушка признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком 80 часов.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу.