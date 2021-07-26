Происшествия

Фальшивой купюрой расплатился посетитель торгового центра в Пскове

Уголовное дело по факту подделки денежных купюр возбудили в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, кассир одного из торговых комплексов Пскова, принимая банкноту номиналом 5 000 рублей, обнаружил признаки подделки.

Полиция возбудила уголовное дело по пунктам «а, в» части 3 статьи 158 УК РФ (изготовление поддельной денежной купюры). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Кроме того, две фальшивые купюры номиналом 2 000 рублей и одну тысячерублевую банкноту обнаружили в финансовом учреждении города 27 июля, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, подделки поступили в выручке из трех псковских магазинов. По данным фактам также возбудили уголовные дела. В настоящее время проводится расследование.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - отметили в УМВД.