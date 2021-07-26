Происшествия

Два трактора подожгли в Новоржевском районе

Два трактора сгорели в деревне Барута Новоржевского района 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании двух тракторов 2000 и 2021 годов выпуска на необорудованной автостоянке в поле поступило в 3.51. Предположительная причина возгорания — поджог.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Кроме того, 28 июля в 0.38 на пульт дежурного поступил вызов о пожаре в деревне Новый Изборск Печорского района. На место вызова направили дежурный караул пожарно-спасательной части №23 на двух автоцистернах в количестве четырех человек. В результате пожара сгорел жилой дом и 50-литровый газовый баллон.

«Но благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных спасены два жилых дома. Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования», - отметили в ведомстве.

27 июля в гаражно-строительном кооперативе «Октябрь» в Великих Луках в одном из гаражей сгорел мусор на площади 30 квадратных метров из-за неосторожного обращения с огнем. А в деревне Курино Плюсского района сгорел жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки внутри жилища.