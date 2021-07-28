Происшествия

Перевозивших мясо в «Мерседесах» иностранцев задержали в Псковской области

Незаконный ввоз на территорию России двух партий мясной продукции пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Туричино для проверки документов остановили два микроавтобуса марки «Мерседес». В салонах автомобилей находилось в общей сложности более 4 тонн мясной продукции, перевозимой в антисанитарных условиях. Установить происхождение мяса не удалось, поскольку товарно-сопроводительные накладные и ветеринарные сертификаты на груз отсутствовали.

Предварительная оценочная стоимость выявленной мясной продукции составила более 1,2 млн рублей.

Иностранцев, которые перевозили мясо, задержали за нарушение режима государственной границы. Помимо этого, было установлено, что одному из водителей въезд в Россию не разрешен. Сейчас проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Задержанный груз в установленном законодательством Российской Федерации порядке передали специалистам Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора .