Происшествия

Дедовичские росгвардейцы задержали проникшую в чужой дом через окно женщину

Росгвардейцы задержали женщину, которая проникла в чужой частный дом в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о сработавшей охранной сигнализации в частном доме в одной из деревень Дедовичского района экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил около 6.00.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали 41-летнюю местную жительницу, которая проникла в охраняемый объект через окно.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.