Происшествия

Останки человека обнаружили в гдовском лесу

Скелетированные останки человека обнаружили в Гдовском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что 23 июля пскович собирал ягоды в гдовском лесу. На краю болота Чистый Мох, в 10 километрах от села Ямм, он обнаружил останки человека и одежду.

В настоящее время устанавливают личность человека и обстоятельства смерти. Кроме того, в ведомстве проверяют информацию по учетным ранее без вести пропавших в Гдовском районе.