Происшествия

Великолукские полицейские раскрыли кражу электровелосипеда «по горячим следам»

Великолукские полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу электровелосипеда вечером 27 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из подъезда дома по по проспекту Гагарина в Великих Луках злоумышленник свободным доступом украл электровелосипед. Он причинил ущерб владельцу транспортного средства в размере 80 тысяч рублей. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу великолучанин 1993 года рождения. Он дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, еще одна кража велосипеда произошла в Пскове. Происшествие случилось в тот же вечер на центральном пляже на Красноармейской набережной.

Еще двух велосипедов лишились жильцы многоквартирного дома на улице Текстильной в областном центре. Злоумышленники взломали входную дверь в подвал, что позволило им совершить запланированное преступление. Стражи порядка принимают все необходимые меры для раскрытия этих краж.

С учетом складывающейся ситуации полиция настоятельно рекомендует для обеспечения сохранности своего имущества придерживаться определенных правил безопасности. «Не оставляйте велосипед без присмотра! Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее, а, значит, сбыть его злоумышленникам будет сложнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед все-таки дома», - призвали в УМВД.