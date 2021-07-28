Происшествия

В Пскове пропала 36-летняя женщина с зелеными глазами

36-летняя женщина пропала в Пскове. Местонахождение Екатерины Молочковой (Зарубиной) неизвестно с 24 июля. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, зеленые глаза.

Пропавшая была одета в голубой джинсовый пиджак, голубые джинсы, сиреневые кроссовки с белой подошвой.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.