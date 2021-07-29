Происшествия

Полиция проводит проверку по факту нападения на 14-летнюю девочку в Пскове

Полиция проводит проверку по факту нападения на 14-летнюю девочку в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С заявлением в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, 27 июля в 19.45 на ее несовершеннолетнюю дочь у дома №42а на Рижском проспекте напал неизвестный мужчина. «Мужчина напал из-за угла дома, со стороны обувной мастерской, схватил ее сзади и приложил к лицу тряпку с едким запахом. Она чудом вырвалась, прибежала домой», - рассказала мать девочки.

В УМВД заверили, что заявление зарегистрировали, идет проверка, устанавливаются причастные лица.