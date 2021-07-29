Происшествия

Полиция ищет пропавшего после посещения больницы псковича

Полиция города Пскова разыскивает жителя Псковского района, который ушел из больницы и пропал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Геннадий Баранов 1960 года рождения, житель деревни Гверздонь Псковского района ушел из областной больницы после оказания медицинской помощи 1 июня 2020 года. До сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид ему 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров. Худощавое телосложение, лицо овальной формы, карие глаза, прямой нос и тонкие губы. У мужчины короткие, волнистые, темные с сединой волосы и усы. В месте сгиба кисти на правой руке - выпирающая кость из-за перелома со смещением.

Во время пропажи мужчина был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.