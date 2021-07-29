Происшествия

В Невельском районе мужчина сорвал на кладбище куст конопли и получил штраф

Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

11 сентября 2020 года подсудимый возле кладбища в районе деревни Иваново обнаружил дикорастущий куст конопли. Мужчина сорвал куст, принес его в гараж, высушил, измельчил, завернул полученное наркотическое средство в полимерный пакет, спрятал сверток на полке шкафа в гараже, где незаконно хранил наркотик до обнаружения сотрудниками полиции.

Приговором суда мужчину признали виновным, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.