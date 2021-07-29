Происшествия

Великолучанка перечислила мошеннику миллион рублей

Телефонные мошенники обманным путем завладели деньгами жителей Великих Лук, Пустошки и Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 47-летней великолучанке позвонил неизвестный, который представлялся сотрудником банка. Под предлогом якобы предотвращения несанкционированного оформления кредита он убедил женщину, не теряя времени, самой взять кредит и перевести всю сумму на «безопасный счет».

В итоге жительница города на Ловати в течение суток оформила в нескольких банках кредиты на общую сумму в 1 миллион 208 тысяч рублей и перечислила эти деньги через банкоматы на указанные ей счета. Когда потерпевшая убедилась, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в местный отдел полиции. Стражи порядка возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В то же время по аналогичной схеме неизвестный под видом банковского служащего заполучил у 46-летней жительницы Псковского района более 200 тысяч рублей. По данному факту проводится расследование.

Кроме того, житель Пустошкинского района 1982 года рождения после общения с мошенником обнаружил пропажу 77 тысяч рублей со счета. После его обращения в органы правопорядка, полицейские возбудили уголовное дело.

«За последние несколько дней в области отмечено не одно противоправное деяние, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Полиция напоминает жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности при общении с незнакомцами в сети или по телефону, которые любыми путями стараются завладеть деньгами доверчивых граждан. Ни в коем случае нельзя сообщать им сведения персонального характера, а также реквизиты своих банковских карт!» - подчеркнули в УМВД.