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Великолукский суд вынес приговор заключенному за подкуп сотрудника колонии

Великолукский городской суд вынес приговор в отношении жителя Великого Новгорода за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В период с 2018 по 2019 года мужчина отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении. В этот же период сотрудник колонии систематически передавал заключенному запрещенные на территории учреждения предметы, которые ему приносила знакомая подсудимого. За это заключенный перечислял ему деньги на банковскую карту.

При назначении наказания суд учел такие смягчающие обстоятельства, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у подсудимого хронический заболеваний, а также его инвалидность. Вместе с тем, в качестве отягчающего наказание обстоятельства суд признал опасный рецидив преступлений.

Мужчину признали виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.