Происшествия

Жителя Себежа осудили за дачу взятки в размере более двух тысяч долларов США

48-летнего жителя Себежа признали виновным в коррупционном преступлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

22 августа 2020 года злоумышленник, находясь в лесу в Себежском районе, передал действовавшему в рамках проводимых сотрудниками УФСБ России по Псковской области оперативно-розыскных мероприятий таможенному инспектору взятку в виде 800 долларов США за содействие в беспрепятственном прохождении грузового транспортного средства с незаконно перемещаемыми сигаретами.

24 сентября 2020 года при совершении аналогичных действий по даче взятки в виде 1600 долларов США за беспрепятственное прохождение двух грузовиков с незаконно перевозимыми сигаретами злоумышленника задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

В ходе предварительного следствия с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое выполнено в полном объеме. Приговором суда виновному назначили наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении взяткодателя, находящегося в сопредельном государстве, выделено в отдельное производство.