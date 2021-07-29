Происшествия

В Дедовичах будут судить любителя меда

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Дедовичского района, который обвиняется в краже сотовых рамок с медом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В начале апреля в вечернее время мужчина совершил хищение 6 сотовых рамок с находящимся в них пчелиным медом. Общий вес похищенного составил 12 килограмм, стоимость - 5280 рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №4 Дедовичского района для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания, наиболее строгим из которых является лишение свободы до 2 лет.