Происшествия

Печерянин выкинул гадюку в мусорный контейнер

В Печорах на улице Садовой местный житель поймал гадюку и выкинул ее в мусорный контейнер. Инцидент произошел 29 июля около 13:00.

Гадюки, пойманные летом 2020 года на улице Нагорной в Печорах. Фото: газета «Печорская правда»

«Гадюка пыталась переползти через дорожный бордюр на дороге около дома №10 по улице Садовой. Я ее увидел и поймал, а затем выкинул в мусорный контейнер. Размером гадюка была примерно 30-40 сантиметров», - цитирует местного жителя газета «Печорская правда».

Отметим, что для человека укус обыкновенной гадюки считается потенциально опасным, однако крайне редко приводит к летальному исходу.