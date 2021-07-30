Происшествия

Стали известны подробности смертельного наезда поезда на стружанина

В Псковском линейном отделе МВД России на транспорте Псковской Ленте Новостей сообщили подробности смертельного наезда поезда на мужчину в Стругах Красных.

Фото: pixabay.com

Сообщение о том, что на железнодорожной станции «Струги Красные» грузовой состав травмировал человека, поступило в дежурную часть транспортной полиции 29 июля в 2.05.

«Сотрудниками следственно-оперативной группы транспортной полиции установлено, что мужчина с велосипедом переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. Пострадавшим оказался 64-летний местный житель. От полученных травм гражданин скончался в больнице», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. «Уважаемые граждане, оградите себя и своих близких от непоправимых последствий, – помните, что железная дорога зона повышенной опасности!» - отметили в ведомстве.