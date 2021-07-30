Происшествия

Приставивший к лицу знакомого пистолет житель Бежаниц предстанет перед судом

24-летний житель Бежаницкого района предстанет перед судом за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

19 мая вечером в ходе ссоры со своим знакомым обвиняемый направил принадлежащий ему пневматический пистолет в лицо потерпевшего. При этом он словесно выразил «намерение совершить убийство последнего и свою готовность к причинению ему смерти». Потерпевший воспринял угрозы как реальные, отметили в ведомстве.

Уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ в настоящее время направили мировому судье. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.