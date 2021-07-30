Происшествия

Пскович воткнул нож в бедро знакомому и получил условное лишение свободы

58-летний пскович получил условное лишение свободы за причинение легкого вреда здоровью знакомому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

6 февраля он схватил с тумбы кухонный нож и воткнул его в бедро лежащего на кровати потерпевшего. Телесное повреждение повлекло легкий вред здоровью человека.

Мировой судья судебного участка № 38 города Пскова признал псковича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев с обязанностью не менять постоянное места жительства без уведомления специализированного государственного органа. Приговор суда вступил в законную силу.