Происшествия

В Псковской области иностранца отправили в колонию за незаконное пересечение границы

Невельский районный суд приговорил иностранца к лишению свободы за незаконное пересечение государственной границы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В марте в районе деревни Лобок Невельского района пограничники задержали мужчину 1973 года рождения, следовавшего из Белоруссии в Россию с целью трудоустройства. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина ранее отбывал наказание в местах лишения свободы на территории России за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По окончании отбывания срока наказания иностранца уведомили установленным порядком о запрете въезда на территорию России и предупредили об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. После чего его депортировали в страну гражданской принадлежности. Однако указанные обстоятельства не остановили злоумышленника от совершения преступления, связанного с незаконным пересечением государственной границы России, отметили в ведомстве.

Иностранца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.